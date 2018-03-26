СБУ открыла в отношении Портнова дело о государственной измене - депутат

По словам депутата Андрея Левуса, Портнов вероятно причастен к оккупации части территории Украины Россией.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус.

«В ответ на заявление «Вільнілюди» (ГО "Вільні Люди" - ред.) в правоохранительные органы о возможной причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ начала уголовное дело. Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», - указал он.

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По словам Левуса, Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом якобы свидетельствует запись телефонного разговора между советником Президента России Глазьевым и Председателем Верховной Рады АРК Константиновым, была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014 года.

Так, во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановлению, которую подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента.

Как сообщала ранее продюсер телеканала ZIK и телеведущая Наталья Влащенко, комментируя свое скандальное интервью с экс-заместителем главы АП, Андрей Портнов опубликовал документы, по которым Украина не имеет к нему никаких исков и дел, а Европейский суд постановил, что с него не только нужно снять санкции, но и выплатить компенсацию.