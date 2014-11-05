Яценюк хочет вести переговоры по Донбассу в «женевском формате»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, открывая заседание правительства.

"Что касается переговоров, то еще раз подчеркиваю: с ними за стол двусторонних переговоров садиться бесперспективно. Один из наиболее эффективных и реальных форматов (переговоров - УНИАН) - это «женевский формат», который предусматривал участие США, Европейского Союза, Украины и нашего северного географического соседа. Когда даете слово - его нужно выполнять. Я так вижу - у них с этим трудно", - сказал Яценюк.

Он также напомнил России о необходимости выполнения всех договоренностей, достигнутых в сентябре на переговорах в Минске.

Как сообщал УНИАН, "женевский формат" переговоров предусматривает участие в них США, Евросоюза, Украины и России.

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Такая встреча на уровне министров иностранных дел Украины, России, США и высокого представителя ЕС по внешним вопросам состоялась 17 апреля в Женеве. По итогам встречи была подписана декларация, реализация положений которой должна привести к прекращению военных действий на востоке Украины.

Также ситуацию в Украине стороны планировали решить в рамках «берлинского формата» при участии министров иностранных дел Украины, РФ, Франции и Германии. Переговоры проходили в июле и августе, но также не привели к прекращению конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко 4 ноября в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри предложил восстановить «женевский формат» диалога для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.