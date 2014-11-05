За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных (карта АТО)
13:13, 05 ноября 2014Политика
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли двое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за прошедшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли двое украинских военных, 9 бойцов получили ранения.
Информация по состоянию на 5 ноября / rnbo.gov.ua
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