За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за прошедшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли двое украинских военных, 9 бойцов получили ранения.

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