За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных (карта АТО)

13:13, 05 ноября 2014
Политика
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибли двое украинских военнослужащих, 9 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за прошедшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли двое украинских военных, 9 бойцов получили ранения.

Інформація станом на 5 листопада / rnbo.gov.ua

Полную версию карты можно посмотреть здесь.

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