Савченко выпустили из "аквариума" в суде

11:31, 23 марта 2018
Политика
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Савченко избирают меру пресечения / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Евгений Сидоров.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитников Сваченко и разрешил ей сесть рядом с адвокатами за стол.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

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Теги: #суд#Рада#Надежда Савченко