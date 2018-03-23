Савченко выпустили из "аквариума" в суде

Судья Сидоров разрешил депутату сидеть рядом с адвокатами.

В Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, подозреваемой разрешили покинуть бокс для задержанных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Евгений Сидоров.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защитников Сваченко и разрешил ей сесть рядом с адвокатами за стол.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.