Кто против: поименное голосование в Раде по аресту Савченко (документ)

16:09, 22 марта 2018
Политика
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Нардепы дали согласие на арест Савченко / фото УНИАН

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Против ареста Савченко голосовали два нардепа от БПП - Вадим Кривохатько и Алексей Корнацкий; внефракционный Евгений Мураев; от "Оппоблока" - Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По представлению генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат.

За представление о предоставлении согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов.

За предоставление согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.

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Теги: #Верховная Рада#арест#Надежда Савченко