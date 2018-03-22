НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянской РГА Киева

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в электронную декларацию 2015 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Деснянской районной госадминистрации Киева Геннадию Заболотному.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Он, по данным следствия внес заведомо недостоверные данные в электронную декларацию 2015 года, занимая должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области.

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«20 марта 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Деснянской районной государственной администрации в г. Киеве, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской райгосадминистрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст.366 -1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях о земельном участке, находившемся в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

«Факт нарушения председателем РГА закона Украины «О предотвращении коррупции» и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по предотвращению коррупции. Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках», - отметили в Бюро.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.