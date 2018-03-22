Рада отказалась рассматривать законопроекты по е-декларированию для антикоррупционеров

Фракции Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что не поддерживают отмену декларирования для общественных активистов.

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроекты, которыми откладывается представление электронных деклараций представителями общественных организаций.

Читайте такжеВ Еврокомиссии раскритиковали НАПК из-за неиспользования рекомендаций по улучшению процесса проверки е-деклараций

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий неоднократно ставил вопрос о включении в повестку дня и рассмотрение законопроектов, касающихся представления электронных деклараций сотрудниками общественных организаций.

Больше всего голосов за рассмотрение данного вопроса было 194, но для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.

Фракции Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что не поддерживают отмену декларирования для общественных активистов, отметив, что все должны быть равны.

Ранее речь шла о том, чтобы вообще отменить декларирование, но затем был подготовлен документ, предусматривающий отсрочку такого декларирования на несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (регистрационный номер 6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от представления е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании. 27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.

Согласно заключению Венецианской комиссии, требования относительно электронных деклараций, которые подают общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, должны быть полностью удалены из соответствующего закона или существенно сужены.

В АП заверили, что поправки в части е-декларирования будут соответствовать международным требованиям.