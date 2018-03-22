Рада отказалась рассматривать законопроекты по е-декларированию для антикоррупционеров
Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроекты, которыми откладывается представление электронных деклараций представителями общественных организаций.
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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий неоднократно ставил вопрос о включении в повестку дня и рассмотрение законопроектов, касающихся представления электронных деклараций сотрудниками общественных организаций.
Больше всего голосов за рассмотрение данного вопроса было 194, но для результативного решения необходимо минимум 226 голосов.
Фракции Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что не поддерживают отмену декларирования для общественных активистов, отметив, что все должны быть равны.
Ранее речь шла о том, чтобы вообще отменить декларирование, но затем был подготовлен документ, предусматривающий отсрочку такого декларирования на несколько месяцев.
Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (регистрационный номер 6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от представления е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.
Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании. 27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.
Согласно заключению Венецианской комиссии, требования относительно электронных деклараций, которые подают общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, должны быть полностью удалены из соответствующего закона или существенно сужены.
В АП заверили, что поправки в части е-декларирования будут соответствовать международным требованиям.