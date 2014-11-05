Эстония ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
02:00, 05 ноября 2014Политика
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Парламент Эстонии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Эстония ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
”Riigikogu (парламент) Эстонии ратифицировал СА Украина-ЕС”, - говорится в сообщении.
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Напомним, 16 сентября 2014 г. Верховная Рада Украины синхронно с Европейским парламентом ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
В настоящее время процедуру ратификации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза полностью завершили Словакия, Румыния, Литва, Латвия, Мальта и Болгария.
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