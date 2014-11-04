Украина за свой счет обеспечивает теплом и светом Донецк и Луганск - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам перед заседанием СНБО.

“Уже сегодня Украина продолжает нести чрезвычайно тяжелый экономический груз, не получая ни копейки ни за электроэнергию, ни за газ. За свой счет продолжает отапливать Донецк и Луганск в условиях минусовых температур, хотя по закону мы давно должны были бы уже отключить и отопление, и электрообеспечение”, - сказал президент.

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“Я уверен в том, что этот избирательный фарс отбросил нас от решения этих чрезвычайно важных социальных вопросов, но мы сделаем все возможное для того, чтобы простые жители Донецка и Луганска не пострадали. Для СНБО будет принято решение, я дам соответствующее поручение, чтобы были организованы соответствующие гуманитарные грузы, которые обеспечили бы простых людей элементарными потребностями: едой, водой, и решили те проблемы, с которыми сегодня люди оказались наедине в условиях фактической интервенции и террористического мятежа”, - сказал Порошенко.