Завтра Комитет рассмотрит представления на задержание и арест Савченко
10:03, 21 марта 2018Политика
118
Заседание должно состояться в 8.30.
В четверг Комитет рассмотрит представления ГПУ относительно Савченко / фото УНИАН
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады назначил на завтра, 22 марта, рассмотрение представлений Генпрокуратуры в отношении народного депутата Надежды Савченко.
Заседание должно состояться в 8.30, сообщается на сайте Комитета.
Отмечается, что первым вопросом повестки дня будет рассмотрение представлений от 15 марта, внесенных Генеральным прокурором Юрием Луценко, о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте Савченко.
Как сообщал УНИАН, 20 марта в сети обнародовали представление на привлечение к ответственности и задержание Савченко, в соответствии с которым Савченко совершила ряд тяжких преступлений против национальной безопасности Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине