Завтра Комитет рассмотрит представления на задержание и арест Савченко

Заседание должно состояться в 8.30.

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады назначил на завтра, 22 марта, рассмотрение представлений Генпрокуратуры в отношении народного депутата Надежды Савченко.

Заседание должно состояться в 8.30, сообщается на сайте Комитета.

Отмечается, что первым вопросом повестки дня будет рассмотрение представлений от 15 марта, внесенных Генеральным прокурором Юрием Луценко, о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте Савченко.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в сети обнародовали представление на привлечение к ответственности и задержание Савченко, в соответствии с которым Савченко совершила ряд тяжких преступлений против национальной безопасности Украины.