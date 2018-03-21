Завтра Комитет рассмотрит представления на задержание и арест Савченко

10:03, 21 марта 2018
Политика
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В четверг Комитет рассмотрит представление ГПУ относительно Савченко / фото УНИАН

Заседание должно состояться в 8.30, сообщается на сайте Комитета.

Отмечается, что первым вопросом повестки дня будет рассмотрение представлений от 15 марта, внесенных Генеральным прокурором Юрием Луценко, о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте Савченко.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в сети обнародовали представление на привлечение к ответственности и задержание Савченко, в соответствии с которым Савченко совершила ряд тяжких преступлений против национальной безопасности Украины.

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Теги: #Надежда Савченко#Регламентный комитет