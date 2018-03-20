В Сети опубликованы представления на привлечение к ответственности и задержание Савченко

Ранее генпрокурор заявлял, что следователи располагают «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

В Сети опубликовано представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

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Документы обнародовал на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко.

«Рекомендую всем думающим украинцам ознакомится с документами, что я здесь публикую и составить своё мнение о действиях Надежды Савченко, Владимира Рубана и других их сообщников», – написал депутат.

Он отметил, что по итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест.

«Объясню почему: Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

Луценко заверил, что следователи располагают «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.