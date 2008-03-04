Герман говорит, что шарики - не помеха для работы

Фракция Партии регионов сегодня не намеревается блокировать работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Пусть приходят и работают. Неужели им мешают шарики?» - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН выразила сомнение, что депутаты от коалиции начнут пленарное заседание без согласованной позиции по постановлению относительно НАТО.

По ее мнению, вряд ли у коалиции есть необходимые 226 голосов для принятия соответствующего постановления. «У меня создается впечатление, что им не хватает голосов», - заметила она.

А.ГЕРМАН также выразила надежду, что во время сегодняшних консультаций между лидерами фракций будет найдена согласованная позиция, которая позволила бы начать работу ВР.