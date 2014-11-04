На заседании СНБО поднимут вопрос псевдовыборов и режима прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Кроме вопроса о проведении «выборов» также будет обсуждаться ситуация в военном плане... Будет обсуждаться вопрос выполнения режима прекращения огня, и после выступлений членов СНБО будет принято соответствующее решение, о котором мы проинформируем», - сказал Лысенко.

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Ранее сообщалось, что сегодня в 17.00 под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание состоится в Администрации президента.