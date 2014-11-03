США не признают псевдовыборов террористов и будут настаивать на выполнении Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга происходила на сайте Госдепартамента США).

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США ”не признают так называемые ”выборы” сепаратистов в восточной Украине, а также не признают любых избранных” лидеров ”во время этого незаконного голосования”.

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”Мы, безусловно, хотим четко дать понять, что мы не хотим признавать легитимность этих ”выборов”, чтобы показать, что мы не будем работать с этими ”лидерами” и очевидно, мы не признаем того, что они управляют этими частями Украины”, - сказала Псаки.

При этом она отметила, что США приветствуют заявления Европейского Союза, Организации Объединенных Наций, Франции, Германии и других стран, которые не признают эти незаконные и нелегитимные действия.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, что означает на практике заявление о ”не признание выборов сепаратистов”, Псаки отметила, что ”в нашем распоряжении есть целый ряд инструментов, но наиболее важно то, что мы будем продолжать настаивать на имплементации Минских договоренностей и всех шагов, которые принадлежат к этим договоренностям ”.

Однако она не объяснила, о каких инструментах идет речь.