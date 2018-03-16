Порошенко: несколько механизированных дивизий РФ возле границы Украины полностью готовы к интервенции

17:48, 16 марта 2018
Политика
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УНИАН

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Об этом он сказал со ссылкой на доклад командующего АТО во время выступления перед военнослужащими Вооруженных сил Украины в Луганской области.

По словам президента, Украина продолжительное время живет в условиях российской военной угрозы. «Уже не один год мы с вами на фронте отражаем российскую военную агрессию», - сказал Порошенко.

«Сейчас во время доклада генерал Забродский (командующий силами Антитеррористической операции, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский - УНИАН) подробно доложил мне об усилении военного присутствия РФ вдоль границы и продолжении пребывания регулярных войск РФ на оккупированных территориях», - отметил президент.

По его словам, в период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины. "Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенциям", - добавил Порошенко.

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Теги: #Россия#агрессия#Петр Порошенко