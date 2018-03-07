Предоставление Украине оружия является предостережением для российского агрессора - Порошенко

Также президент заявил, что предоставление оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров Украины на международной арене.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом подчеркнул, что предоставление Соединенными Штатами Украине оборонительного вооружения является четким предостережением для российского агрессора.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

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«Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора», - подчеркивается в сообщении.

Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.