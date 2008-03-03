Мороз не исключает блокирования и отстаивает “авторское право”

„Думаю, что СПУ пойдет на следующие выборы самостоятельно, хотя блокирования также не исключаю. Но до того нужно обязательно изменить закон о выборах.

Хочу подчеркнуть: сегодня все говорят о необходимости открытых списков. Но почему-то все забывают, что соответствующий закон я вносил на рассмотрение Рады еще в 2002 году. И все политические силы, которые в настоящее время выступают за открытые списки, тогда его не поддержали”, - заявил лидер СПУ.

“Почему? Потому что он предусматривал ротацию в партийных рядах. Там приоритет получал человек, который умеет сагитировать за партию, имеет для того собственный авторитет...

Если бы тогда документ удалось принять, не было бы столько блоков, а каждая партия отстаивала бы свои идеи”, - сказал лидер СПУ в интервью газете „24”, сообщает сайт СПУ.