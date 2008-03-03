В НУ-НС успокоили Тимошенко: Ющенко все равно с кем-то будет конфликтовать

«Даже в тех республиках, где действует чисто парламентская модель - я уже не говорю о смешанных – существуют институты главы государства. Например, немецкая модель, или итальянская». Об этом официальному сайту Блока сказал заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», член Национального конституционного совета Руслан Князевич, комментируя высказывания некоторых политиков о том, что в Украине необходимо упразднить должность или президента, или премьер-министра.

«Действительно, в отдельных странах есть президентская модель – например, в США, глава государства непосредственно возглавляет правительство. Но там глава государства не осуществляет рутинную, ежедневную работу. Эти функции осуществляет вице-президент. Готовы ли мы положить начало такой должности? И не будут ли между ними возникать конфликты – как это было в начале девяностых в России, когда вице-президент Руцкой пошел против президента Ельцина?», - отметил Князевич.

Князевич заявил, что «у нас не может вообще не быть главы государства. Кто-то должен осуществлять полномочия в области так называемого личного устава. Речь идет о предоставлении гражданства, о помиловании граждан, о награждении государственными наградами и тому подобное. Это – если даже максимально снизить полномочия Президента». «Более того – во всех странах мира глава государства выступает гарантом территориальной целостности и суверенитета государства, - отметил Князевич, - Если мы лишим государство такого института, под угрозой окажется ее территориальная целостность».

Напомним, что ранее Тимошенко заявила что считает целесообразным упразднить одну с двух высших государственных должностей – то ли пост президента, то ли пост премьер-министра.

«Придется обязательно устранить установленное за последние десять лет двоевластие в стране. Абсурдно, когда страной руководят два должностных лица - президент и премьер-министр - с практически вполне одинаковыми функциями и полномочиями», - заявила Тимошенко.