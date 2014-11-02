От "Самопомочи" в Раде уже готовы отделиться "бунтари" из ВОЛИ

Об этом говорится в заявлении партии, пишет Украинская правда.

Согласно заявлению, 2 ноября состоялось национальное собрание партии, на котором было принято "положение о деятельности людей ВОЛИ в ВР 8-го созыва".

Также в сообщении указано, что "Национальные Собрания признали неудовлетворительным сотрудничество на внеочередных выборах с Объединением "Самопомич".

В частности, "партийцы негативно оценили нарушения "Самопоміччю" первых решений внеочередного собрания партии "ВОЛЯ", неподдержку согласованных мажоритарных кандидатов в отдельных округах и несоответствие люстрационным и морально-этическим критериям некоторых активистов и членов "Самопомочи".

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При этом в "ВОЛЕ" заявили, что "народные депутаты, которые были избраны по списку, общему с Объединением "Самопомич", выполнят взятые на себя обязательства по вступлению во фракцию "Самопомич" в Верховной Раде".

Нардепы, которые были делегированы партией "ВОЛЯ" в совместный с Объединением "Самопомич" избирательный список - Ирина Суслова, Андрей Немировский, Алексей Кузьменко, Руслан Солодовников - и Юрий Деревянко (в/о №87) - подписали Меморандум людей ВОЛИ, который предусматривает "основные задачи представителей ВОЛИ в Верховной Раде".

Также на собрании партии доизбрали новых членов Совета партии - Ирину Суслову и Алексея Бонюка. Также в Совет партии входят Юрий Деревянко, Ольга Галабала и Сергей Таран.

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Съезд принял решение об участии партии в предстоящих местных выборах, выдвигая избирательные списки своих кандидатов от политической партии "ВОЛЯ".

"ВОЛЯ" активизирует процесс создания своих районных и областных организаций и формирование Координационного Совета как руководящего уставного органа партии. Вопросы политического партнерства во время местных выборов будет решать Национальное Собрание по представлению Координационного совета партии", - говорится в заявлении.

Информацию о состоявшемся собрании "ВОЛИ" разместил в своем Фейсбуке один из соучредителей партии Юрий Деревянко.

В свою очередь на Facebook-странице партии "ВОЛЯ" сообщили : "Внутри ВОЛИ начались злоупотребления полномочиями члена Совета партии".

Кроме того кандидат в нардепы от "Объединения "Самопомич" Егор Соболев, один из соучредителей "ВОЛИ" в своем Facebook заявил, комментируя сообщения "ВОЛИ": "Нет слов. Разбираюсь. Одно могу сказать точно - огромной ошибкой было взять в партию и в создание люстрационного законодательства Юрия Деревянко. Это очень талантливый мошенник, за которым стоит огромная группировка по выкачиванию денег налогоплательщиков".

Как известно, партия " ВОЛЯ " была образована в конце июня из активистов общественной инициативы. В начале сентября партия "Самопомич" провела съезд, на котором к ней решила присоединиться партия "ВОЛЯ" Егора Соболева.

На парламентских выборах 26 октября "Самопомич" заняла третье место по количеству голосов избирателей, набрав 10,97%.