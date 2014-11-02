На псевдовыборах в Донецке бюллетени - на офисной бумаге, имеются дополнительные списки – очевидцы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают на своих страницах в Фейсбук местные жители, ставшие очевидцами происходящего, и в подтверждение своих слов выкладывают фотографии бюллетеней.

По словам очевидцев, бюллетени отпечатаны на обычной офисной бумаге и для защиты от подделки не имеет ничего, кроме печати сверху.

На «избирательных участках» в Донецке могут проголосовать не только жители с соответствующей местной пропиской, но также ополченцы и жители из других городов, районов и даже регионов. Потому что в «ДНР» разрешают людям голосовать на тех участках, на которых им удобно, и для этого есть дополнительные списки.

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Так, на сайте «ДНР» отмечено, что, например, в школу №14 в Ворошиловском районе Донецка, где находится один из участков, «очень много подходит людей, которые являются беженцами, которые прибыли из районов, где проходят боевые действия, среди них - жители Славянского района, села Спартак, жители из района аэропорта, также на этом участке голосуют и ополченцы, один из них (из Луганской области) с позывным «Курбан».