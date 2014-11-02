МИД угрожает "наблюдателям" на псевдовыборах правовыми последствиями
Самопровозглашенные «наблюдатели» за сепаратистскими «выборами», представители маргинальных политических сил нескольких стран, своим приездом в Донецкую и Луганскую области нарушили закон Украины, и это будет иметь для них правовые последствия.
С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел (МИД), передает радио "Свобода". МИД напомнил, что ни одна авторитетная международная организация и ни одно демократическое государство мира не признает этих псевдовыборов и не направляли на них своих наблюдателей.
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Украина рассматривает эти псевдовыборы как такие, которые проводятся вопреки установленному Конституцией и законами порядку, и содержат признаки совершения действий, направленных на захват государственной власти, говорится в заявлении.
Министерство также напомнило, что СБУ уже открыла уголовное производство по признакам преступления.
«Призываем наших международных партнеров присоединиться к государствам и организациям, которые уже осудили эти псевдовыборы, а также отмежеваться от каких-либо заявлений и оценок упомянутых лженаблюдателями как от таких, которые не отражающие официальную позицию соответствующего государства или института», - говорится в заявлении.