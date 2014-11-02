Евросоюз не признает псевдовыборы в "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, передает ТАСС.

”Евросоюз не признает эти псевдовыборы, которые проводятся в нарушение украинского законодательства и поэтому являются нелегитимными. Кроме того, эти выборы являются полной противоположностью духу и букве Минского протокола и они нацелены на подрыв мирного урегулирования процесса на Донбассе”,- отметил Брок.

Читайте такжеПсевдоизбирателям в Донецке предлагают приобрести овощи по "акционной" ценеКак сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав ”народных республик”.

США и Евросоюз заявили, что проведение самопровозглашенных выборов будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.

Вместе с тем в России уже заявили, что признают «выборы» в «ЛНР» и «ДНР».