В Киеве задержали диверсантов - бывших сотрудников МВД
19:47, 02 ноября 2014Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко доложил президенту Петру Порошенко о задержании шестерых членов особо опасной преступной диверсионной группы, в которую входили бывшие сотрудники МВД.
В Киеве задержаны диверсанты / фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Все правонарушители задержаны до совершения преступления, которое они планировали. В группу входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. Все они были уволены из органов МВД за действия, дискредитирующие сотрудников", - говорится в сообщении.
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Преступники были вооружены автоматическим и стрелковым оружием.
Одновременно с задержанием правонарушителей, из тайника изъят арсенал оружия, в частности, 4 АК, 10 пистолетов и большое количество патронов к ним.
"СБУ совместно с МВД проводят следственные действия, допросы и обыски", - говорится в сообщении.
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