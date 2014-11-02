В Киеве задержали диверсантов - бывших сотрудников МВД

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Все правонарушители задержаны до совершения преступления, которое они планировали. В группу входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. Все они были уволены из органов МВД за действия, дискредитирующие сотрудников", - говорится в сообщении.

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Преступники были вооружены автоматическим и стрелковым оружием.

Одновременно с задержанием правонарушителей, из тайника изъят арсенал оружия, в частности, 4 АК, 10 пистолетов и большое количество патронов к ним.

"СБУ совместно с МВД проводят следственные действия, допросы и обыски", - говорится в сообщении.