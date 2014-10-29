СБУ разоблачила диверсантов, которые готовили теракты в Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 25 октября в Мариуполе контрразведка СБУ задержала главаря этой группы по прозвищу «Шумахер», 1970 года рождения, местного жителя.

Установлено, что диверсанты координировали свою противоправную деятельность с руководством террористического бандформирования «Восток». С июля по сентябрь с.г. активные члены преступной группы прошли спецподготовку в этом незаконном вооруженном формировании вблизи г. Донецк, получили от главарей террористов инструктажи и оружие.

Готовя диверсии, боевики собирали информацию о расположении военной техники, блокпостов Вооруженных сил Украины, численности личного состава и вооружениях, планах проведения в городе патриотических акций.

Участники диверсионно-подрывной группы планировали совершить взрывы вблизи административных зданий в Мариуполе, мест массового скопления людей с целью дестабилизации обстановки в городе.

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У членов диверсионно-подрывной группы изъяты карты Донецкой области и Мариуполя с пометками мест расположения блокпостов ВС, объектов, где преступниками уже были совершены теракты в июне с.г. На этих картах также были обозначены согласованные с главарями «ДНР» и их иностранными кураторами места запланированных на ближайшие дни диверсий.

Во время задержания у террористов выявлены и изъяты ручной гранатомет РПГ-26, автомат АКС-74, большое количество патронов к ним, гранаты РГД-5, самодельные взрывные устройства, камуфляжная форма российского образца.

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Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются, устанавливаются сообщники и пособники.