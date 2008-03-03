Томенко хочет публичной порки не только Медведько, но и ПР

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО считает, что ответственность за деятельность Александра МЕДВЕДЬКО на должности генерального прокурора Украины должна нести, прежде всего, Партия регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя заявление Партии регионов о необходимости отставки А.МЕДВЕДЬКО.

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что 3 ноября 2005 года во время голосования за назначение А.МЕДВЕДЬКО генпрокурором согласие дали 303 народных депутата, среди которых единогласно проголосовали фракция Партии регионов, КПУ, Народной партии, СДПУ(о), Партии промышленников и предпринимателей Украины, „Вперед, Украина!”, группа „Доверие народа”, НРУ и практически единогласно - „Наша Украина”.

„Очевидно, что Генеральная прокуратура во главе с Александром МЕДВЕДЬКО не выполняет в полной мере обязанностей, которые возложены на этот орган, особенно - в раскрытии резонансных дел и в элементарной защите законности в Украине. В то же время, когда Партия регионов делает такие жесткие заявления относительно отставки генерального прокурора, более корректно и справедливее было бы, чтоб вместе с отчетом генпрокурора отчиталась и Партия регионов, которая своим голосованием в 2005 году взяла на себя ответственность за такое назначение”, - считает народный депутат.

По мнению Н.ТОМЕНКО, в Украине необходимо обеспечить нормальную процедуру политической ответственности за принципиальные назначения и, говоря об освобождении определенных должностных лиц, необходимо также говорить об отчетности тех политических сил, которые давали согласие на эти назначения.