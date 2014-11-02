В ЦИК обработали уже 99,92% протоколов
08:24, 02 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия уже обработала 99,92% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах.
Подсчет голосов почти завершен / УНИАН
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за партию “Блок Петра Порошенко” - 21,82%, за "Объединение “Самопомич” - 10,97%, за “Оппозиционный блок” - 9,42%, за Радикальную партию - 7,44% и за “Батькивщину” - 5,68%.
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