Ющенко поздравил Медведева и пожелал ему ”неисчерпаемой энергии”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравление Дмитрию МЕДВЕДЕВУ по случаю избрания Президентом Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

“Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Российской Федерации”, - отметил Президент Украины и выразил уверенность, что “с избранием на должность Президента дружественной России добрососедские отношения между нашими государствами будут продолжать динамично развиваться и укрепляться в соответствии с надеждами и в интересах наших народов». «Такое развитие полностью соответствует стратегическому характеру украинско-российского партнерства, сложившегося в предыдущие годы», - отметил глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал Д.МЕДВЕДЕВУ «неисчерпаемой энергии и весомых успехов в ответственной государственной деятельности», а также выразил готовность продолжить личные и рабочие контакты для дальнейшего углубления плодотворного сотрудничества между Украиной и Россией и между украинским и российским народами.