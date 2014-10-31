В штабе АТО предупредили о подготовке масштабных провокаций на псевдовыборах
18:49, 31 октября 2014Политика
0 0
2 ноября 2014 года во время проведения представителями "ДНР" и "ЛНР", так называемых, "выборов депутатов парламентов" террористы планируют провести масштабные провокационные акции с целью дискредитации украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Сообщается, что боевики планируют использовать военную форму одежды и символику Вооруженных Сил Украины, а также нанесение на свою технику опознавательных знаков украинской армии.
Читайте такжеБоевики установили в центре Стаханова артустановку и начали обстреливать из нее Бахмутку
"Объектом информационного воздействия кремлевских кукловодов становятся рядовые украинцы, которые проживают на территории, временно подконтрольной террористам. Страдают безвинные люди от криминальных группировок, оснащенных российским оружием и решены безответственностью перед законом", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter