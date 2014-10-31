В штабе АТО предупредили о подготовке масштабных провокаций на псевдовыборах

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Сообщается, что боевики планируют использовать военную форму одежды и символику Вооруженных Сил Украины, а также нанесение на свою технику опознавательных знаков украинской армии.

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"Объектом информационного воздействия кремлевских кукловодов становятся рядовые украинцы, которые проживают на территории, временно подконтрольной террористам. Страдают безвинные люди от криминальных группировок, оснащенных российским оружием и решены безответственностью перед законом", - говорится в сообщении.