В НУ-НС не дадут Тимошенко хлопнуть дверью

Народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Михаил ПОЛЯНЧИЧ и Николай КУЛЬЧИНСКИЙ считают некоторые действия представителей Блока Юлии Тимошенко угрожающими для существования парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, М.ПОЛЯНЧИЧ отметил, что Президент четко поставил вопрос ликвидировать самый вредный закон о тендерных закупках за государственные средства. Он напомнил, что ранее депутаты рассматривали “якобы изменения к этому закону”, которые в действительности ничем его не улучшают. При этом М.ПОЛЯНЧИЧ добавил, что фракция НУ-НС не дала ни одного голоса за этот закон, в то же время их партнеры по коалиции - депутаты от БЮТ - его поддержали вместе с фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. “По-видимому, эти люди заинтересованы (в этом законе – УНИАН)”, - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он также напомнил, что Президент осуществил визит в Россию, где четко договорился относительно “газовых дел”. М.ПОЛЯНЧИЧ добавил, что после этого руководителю исполнительной власти лишь оставалось “заплатить долги и убрать посредника”, то есть решить чисто технические вопросы, вместо этого Юлия ТИМОШЕНКО начала “вести свою игру” в этой сфере.

М.ПОЛЯНЧИЧ подчеркнул, что сейчас “вокруг Президента формируются здоровые силы”. По его словам, “мы заставим, чтобы все предвыборные обещания были выполнены”. При этом он добавил, что “мы не дадим хлопнуть дверью, остаться обиженными для последующих политических шагов”. “Поэтому нужно глубоко посмотреть, кому выгоден распад коалиции”, - сказал депутат, добавив, что это невыгодно “ни нам, ни Президенту, ни народу”.

В свою очередь Н.КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что развал коалиции выгоден бизнес-структурам вокруг “Регионов”, БЮТ, поскольку они не заинтересованы в установлении нормальных налоговых ставок, установлении “прозрачных правил игры”. Он считает, что премьеру не стоит устраивать противостояние с Президентом. По мнению Н.КУЛЬЧИНСКОГО, “к Президенту нужно прислушиваться”, помогать ему в решении сегодняшних острых проблем.