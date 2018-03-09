Украинцы Польши заявили, что Варшава замалчивает преступления Армии Краевой

В этом контексте действия Института национальной памяти Польши в ОУП называют «недостаточными и неэффективными».

Польская власть, государственные институты и политики Польши замалчивают преступления польских вооруженных формирований против украинцев в 1944-1945 годах, а Институт национальной памяти Польши недостаточно информирует о эти преступления.

Об этом говорится в заявлении главной управы Объединения украинцев в Польше (ОУП), в которой, в частности, содержится призыв к представителям польской власти принять участие в чествовании памяти граждан Польши украинской национальности в 74-ю годовщину военных преступлений против украинцев, который состоится на кладбище села Сагрынь в Польше 10 марта.

«Главная управа ОУП в Польше с удивлением воспринимает факт, что среди польских политиков и институтов, которые отвечают за исследования военных преступлений, и в дальнейшем царит молчание относительно этих событий, которые касаются польских граждан украинской национальности. В публичном пространстве многократно звучат слова оправдания военных преступлений, например, определение «превентивные акции в ответ» относительно действий против украинского гражданского населения», - отмечается в заявлении.

Читайте такжеКлимкин предложил Польше запретить Юзефа Пилсудского и Армию Крайову

В этом контексте действия Института национальной памяти Польши в ОУП называют «недостаточными и неэффективными». Отмечается, что свидетельством этого является неоднократное прекращение следствия по делу преступления в селе Сагрынь, игнорирование инициативы, которая предлагалась во время совместного заседания совместной комиссии правительства Польши и национальных и этнических меньшинств, относительно проведения эксгумаций и погребения жертв в этом селе, которые по сей день лежат в земле вне кладбищем.

Отрицательным в ОУП также называют факт, что до сих пор не было официально открыто мемориала погибшим украинцам на кладбище в Сагрине, что планировалось сделать еще в 2009 году при участии тогдашних президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского.

В годовщину трагических событий ОУП призвало польские власти к диалогу с украинским меньшинством в Польше чествования жертв военных преступлений, акций пацификации и коммунистических репрессий в течение 1944-1947 годов. Украинцы Польши призвали также польское общество проявить солидарность с украинским меньшинством и осудить тенденциозные публикации и действия, которые имеют целью оправдать массовые преступления против украинского гражданского населения, а также случаи профанации и противодействия восстановлению могил и украинских мест памяти на территории Польши.

Напомним, в марте исполняется 74-я годовщина акций польских Армии Крайовой и так называемых батальонов Хлопских против украинских населенных пунктов в Грубешовском и Томашовському уездах Польши. В частности, с 9 по 11 марта 1944 года поляки уничтожили 11 населенных пунктов, где проживали украинцы, в результате чего погибло не менее 1228 человек. Впоследствии, с 19 по 22 марта, уничтожено еще 21 украинское село. Больше всего людей тогда погибло в селе Сагрынь и его окрестностях 10 марта 1944 года - 606 человек (227 женщин и 151 ребенок), а также в селе Бересть 21 марта 1944 года - не менее 239 человек (104 женщины и 50 детей). В целом в марте и апреле 1944 года в восточной части Люблинского воеводства тогда погибло не менее 2220 украинцев, в частности 850 женщин и 422 ребенка.