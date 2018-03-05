МИД Польши отреагировал на антипольский марш во Львове

Участники марша заявляли, что хотели показать, что «Львов является бандеровским».

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что слова Украины не отвечают реальным действиям, и отметил проблему доверия к Украине.

Об этом он сказал в эфире Польского радио, комментируя статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина в издании Rzeczpospolita, сообщает Zaxid.net.

Цихоцкий обратил внимание на то, что министр Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украинско-польских отношений.

«Я спрашиваю себя: почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы обсудить все эти вопросы?» – заявил Цихоцкий.

По его словам, темы для обсуждения могут быть разные: эксгумация польских жертв на территории Украины или внесения поправок в Закон об институте национальной памяти.

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«Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ – сразу же увеличены поставки с польской стороны. А вместо этого имеем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», – отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

«Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховной рады, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской Повстанческой Армии», – добавил он.

Цихоцкий также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в «исторической неграмотности».

Ранее Павел Климкин заявлял: «Если некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу “начни с себя” они бы прежде всего должны были запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой “пацификацией” украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды совершали кровавые карательные акции против украинских сел».

«Приравнивание Бандеры до Пилсудского, приравнивание Армии Крайовой к УПА, приравнивание резни на Волыни к борьбе Армии Крайовой на Востоке – это ревизионизм или отрицание волынского преступления, это очень тревожно», – сказал Цихоцкий.

Как сообщал УНИАН, 4 марта праворадикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов – не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.