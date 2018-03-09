Президент подчеркнул, что язык должен объединять, а не раскалывать государство.

Президент Украины Петр Порошенко призвал политиков не использовать языковой вопрос во время избирательных кампаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сегодня в Киеве.

«Я убежден, что ни в этом зале, ни во всей телевизионной аудитории нет людей, которые бы не разделяли мнение о том, что единство страны является абсолютным приоритетом для каждого из нас, и власть в своей культурно-гуманитарной политике должна учитывать этот императив», - отметил он.

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Президент подчеркнул, что речь должна объединять, а не раскалывать государство.

«Именно исходя из этих соображений, я очень не хотел бы, чтобы языковой вопрос вновь стал на повестку дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не раскалывать государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне и получить из этого хоть малейший выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах», - сказал он.