Порошенко призвал политиков не использовать языковой вопрос во время избирательных кампаний

12:31, 09 марта 2018
Политика
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Порошенко призвал политиков не использовать языковой вопрос во время избирательных кампаний / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сегодня в Киеве.

«Я убежден, что ни в этом зале, ни во всей телевизионной аудитории нет людей, которые бы не разделяли мнение о том, что единство страны является абсолютным приоритетом для каждого из нас, и власть в своей культурно-гуманитарной политике должна учитывать этот императив», - отметил он.

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Президент подчеркнул, что речь должна объединять, а не раскалывать государство.

«Именно исходя из этих соображений, я очень не хотел бы, чтобы языковой вопрос вновь стал на повестку дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не раскалывать государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне и получить из этого хоть малейший выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах», - сказал он.

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Теги: #украинский язык#выборы в Украине#порошенко об украинском языке