В центре Киева протестующие прорвались к памятнику Шевченко: планируют помешать Порошенко возложить цветы (фото, видео)

Правоохранители оцепили периметр парка Шевченко и перекрыли вход забором.

В центре Киева протестующие прорвались внутрь парка Шевченко. Полиция не успела вмешаться.

Участники акции планируют помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику Кобзарю, передает "Информатор".

Периметр парка оцеплен бойцами Нацгвардии, все парковые дорожки и входы перекрыты забором.

Читайте такжеВ Киеве за декламацию стихов Шевченко можно будет проехать в метро бесплатноУтром 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, полиция не пускала людей на территорию парка Шевченко, передает "Громадське".

Возле входов стоят несколько десятков мужчин, иногда спорят с полицией, пытаясь попасть на территорию.

Позже СМИ сообщили, что около 40 человек зашли в парк в обход металлоискателей и рамок. Сейчас пропускают только силовиков и журналистов, которые были аккредитованы на мероприятия.

В то же время те, кто прошел в обход рамок, устроили акцию под памятником Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в центре Киева перекрыли часть улиц для движения автомобилей и отменили остановки общественного транспорта. Ограничения будут действовать в связи c праздничными мероприятиями по случаю годовщины со дня рождения Шевченко.