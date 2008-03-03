В Нафтогазе не спят - все думают об убытках Газпрома
Украина погасила все долги
Украина погасила все долги за газ за 2007 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Между Украиной и Россией на сегодня долговых вопросов не существует. Все долговые вопросы по 2007 году на сегодняшний день закрыты", - подчеркнул он.
Что касается 2008 года, то, по словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, "НАК «Нафтогаз Украины», точно так, как и «Газпром», готов к подписанию договоров, оформлению потребленного газа и оплате за него».
Как сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, сегодня "Нафтогаз" получил от «Газпрома» очередную редакцию соглашения, которое сейчас обрабатывается юристами и вырабатывается позиция "Нафтогаза". После этого делегация компании выедет в Москву.
В.ЗЕЛЯНСКИЙ также заявил о неконструктивности позиции «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» на переговорах с «Газпромом». «НАК «Нафтогаз Украины» выражает свою обеспокоенность сложившейся ситуацией по причине неконструктивной позиции «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» на переговорах с «Газпромом», - сказал он. Однако он не уточнил, о чем идет речь.
«Также мы обеспокоены финансовой ситуацией нашего партнера - ОАО «Газпром», который занимает конструктивную позицию и с которым найдено взаимопонимание, поскольку от сокращения поставок газа на 25% «Газпром» посуточно теряет около 7 млн. долл. упущенной выгоды», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.