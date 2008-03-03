В Нафтогазе не спят - все думают об убытках Газпрома

Украина погасила все долги за газ за 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Между Украиной и Россией на сегодня долговых вопросов не существует. Все долговые вопросы по 2007 году на сегодняшний день закрыты", - подчеркнул он.

Что касается 2008 года, то, по словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, "НАК «Нафтогаз Украины», точно так, как и «Газпром», готов к подписанию договоров, оформлению потребленного газа и оплате за него».

Как сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, сегодня "Нафтогаз" получил от «Газпрома» очередную редакцию соглашения, которое сейчас обрабатывается юристами и вырабатывается позиция "Нафтогаза". После этого делегация компании выедет в Москву.

В.ЗЕЛЯНСКИЙ также заявил о неконструктивности позиции «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» на переговорах с «Газпромом». «НАК «Нафтогаз Украины» выражает свою обеспокоенность сложившейся ситуацией по причине неконструктивной позиции «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» на переговорах с «Газпромом», - сказал он. Однако он не уточнил, о чем идет речь.

«Также мы обеспокоены финансовой ситуацией нашего партнера - ОАО «Газпром», который занимает конструктивную позицию и с которым найдено взаимопонимание, поскольку от сокращения поставок газа на 25% «Газпром» посуточно теряет около 7 млн. долл. упущенной выгоды», - заявил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.