Ющенко предостерег Тимошенко от «газовой войны»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за ведение максимально динамического переговорного процесса между Украиной и Россией по газовым вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО

В частности, касаясь темы газовых переговоров, Президент отметил, что сегодня главным является ведение максимально динамического переговорного процесса с целью его успешного завершения, и в любом случае не провокация «газовой войны». В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил о договоренностях в этой сфере, достигнутых между Президентами Украины и России.

Говоря о необходимости сбалансировать в 2008 году финансовые потоки НАК «Нафтогаз Украины», Президент подчеркнул необходимость утверждения правительством бездефицитного финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», как того требует соответствующее решение СНБОУ.