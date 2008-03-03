Ющенко предостерег Тимошенко от «газовой войны»

15:11, 03 марта 2008
Политика
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Президент хочет максимальной динамики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за ведение максимально динамического переговорного процесса между Украиной и Россией по газовым вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО

В частности, касаясь темы газовых переговоров, Президент отметил, что сегодня главным является ведение максимально динамического переговорного процесса с целью его успешного завершения, и в любом случае не провокация «газовой войны». В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил о договоренностях в этой сфере, достигнутых между Президентами Украины и России.

Говоря о необходимости сбалансировать в 2008 году финансовые потоки НАК «Нафтогаз Украины», Президент подчеркнул необходимость утверждения правительством бездефицитного финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», как того требует соответствующее решение СНБОУ. 

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