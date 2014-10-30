Новый тест после выборов в Украине: похоронить наследие дисфункциональной политики - The New York Times

В статье Дэвида Херсценхорна под названием «Новый тест после выборов в Украине: похоронить наследие дисфункциональной политики», опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что на протяжении большей части своей постсоветской истории, украинское правительство было грязевой ямой злобного соперничества и закулисной борьбы между президентами и премьер-министрами, что способствовало плохому управлению, коррупции и даже обвинениям в насилии. Эта дисфункция сдерживала развитие страны, оставляя ее одной из самых бедных на европейском континенте и часто зависящей от капризов России.

Таким образом, постоянным остается вопрос к правительству в Киеве, которое граждане научились считать виновным, пока не доказано обратное: Вернется ли то ядовитое наследие, чтобы разрушить идеалы Майдана, где сотни тысяч прошлой зимой вышли в знак протеста - и многие погибли - требуя европейского будущего?

Это, конечно, оставило свой отпечаток, когда украинские избиратели, выбирая новый парламент, дали понять, что хотят, чтобы президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк работали вместе и следовали проевропейскому курсу.

Хотя эти двое были союзниками с момента начала массовых уличных протестов в Киеве в прошлом году, но выборы также продемонстрировали линии напряженности, нового соперничества, которое уже показало свою разрушительную силу в прошлом: между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко; между Ющенко и другим премьер-министром и бывшим президентом Виктором Януковичем; и между Януковичем и Тимошенко, которую он посадил в тюрьму.

После того, как его партия «Народный фронт» неожиданно оказалась на первом месте, в среду Яценюк быстро отреагировал, заявив, что возьмет на себя ответственность за формирование новой правящей коалиции в парламенте – что доказывает, что он планирует не только сохранить пост премьер-министра, но также быть равноправным партнером с Порошенко в процессе формирования Украины после Майдана.

По предположениям некоторых аналитиков, Порошенко и Яценюк достаточно умны, чтобы избежать ошибок своих предшественников.

«Я считаю, что они смогут справиться», сказал Адриан Каратницкий, эксперт по вопросам Украины в Атлантическом совете США. «Это не повторение изнурительных лет соперничества Ющенка и Тимошенко или Ющенка и Януковича. Существует большой потенциал для споров, но, в конце концов, они давние союзники».

«Яценюк и Порошенко», сказал Каратницкий, «являются наиболее компетентными руководителями, которые когда-либо были в Украине».

Другие, тем не менее, видят причины для беспокойства, и не только из-за сложного прошлого страны.

Порошенко и Яценюку не удалось достичь соглашения, чтобы баллотироваться на парламентских выборах от одной партии. Политическая элита страны хорошо понимала, что Порошенко надеялся заменить Яценюка Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром и близким личным союзником из Винницы, где вырос президент.

По некоторым данным, переговоры по поводу образования единой партии провалились после споров о том, сколько должностей в правительстве, известном как Кабинет Министров, получит каждый лидер. По другим данным, переговоры провалились из-за мелкого конфликта по поводу названия партии.

«Сейчас дело в политике, и каждый из них хочет быть главным», сказал один украинский политический инсайдер, который работал с обоими лидерами и говорил на условиях анонимности, чтобы не принимать чью-либо сторону.

Хотя Порошенко, в конечном счете, получил больше мест в парламенте, «Народный фронт» во главе с Яценюком вытеснил «Блок Петра Порошенко» в голосовании по партийным спискам, по результатам – 22,2 процента против 21,8 процента.

В соответствии с действующей Конституцией, премьер-министр имеет гораздо больше власти над ежедневными действиями правительства, но президент является главой государства и контролирует военную и внешнюю политику.

Что касается личностей, Порошенко, кондитерский магнат-миллиардер, и Яценюк, прагматик и технократ, к которому хорошо относятся западные коллеги, чрезвычайно отличаются от своих предшественников, которые часто отражали славянскую властность.

Некоторые аналитики говорят, что одним из отчетливых сообщений воскресных выборов было то, что избиратели не хотят, чтобы один человек доминировал во всех аспектах правительства, как это было в случае с президентом Януковичем.

Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики, политической исследовательской организации в Киеве, и другие сказали, что одной из причин для оптимизма является то, что Порошенко и Яценюк будут работать как одна команда.

«Народный фронт» получил такую поддержку, потому что для многих людей это были выборы премьер-министра, а не парламента», говорит Гетьманчук. «Они хотели, чтобы Яценюк снова был премьером, и самое главное, они не хотели, чтобы Порошенко монополизировал власть. Они не желали упрощенного сценария Януковича, когда президент захватывает всю власть, в том числе правительство и парламент».

Яценюк, которого прозвали «Кроликом» из-за его сходства с мультипликационным персонажем в советской версии «Винни-Пуха», признал, когда отдавал свой голос в воскресенье, что его политическое будущее зависит от результатов выборов.

Неожиданное первое место «Народного фронта» явно ободрило его, и в то же время, обеспечило проверку в реальных условиях президенту Порошенко.

На пресс-конференции в среду в Киеве, Яценюк сказал, что он берет на себя инициативу в формировании нового парламентского большинства, но подчеркнул, что это будет партнерство с президентом Порошенко.

В то время, как на востоке по-прежнему идет война против пророссийских сепаратистов и экономика страны на грани краха, Украине предстоит пережить несколько сложных месяцев, в том числе перспективу болезненных мер жесткой экономии, разработкой которых, как ожидается, займется Яценюк.

В этом смысле, его успех на выборах может оказаться огромным преимуществом для Порошенко.

Если бы популярность правительства сократилась в течение нескольких месяцев, или правительство не оправдало ожиданий общественности, то Яценюк мог бы в конечном итоге взять на себя вину, и вынужден был бы уйти в отставку.

Это не только отвлекло бы гнев от Порошенко, но и позволило ему назначить Гройсмана премьер-министром.

Сейчас, однако, планы президента в отношении Гройсмана были отложены. «Были предположения, что он хотел, чтобы его протеже Владимир Гройсман стал премьер-министром, и они даже ездили вместе в Европу», сказал Андрей Павловский, член парламента от партии Тимошенко «Батькивщина». «Но результаты выборов сорвали его планы».

Тем не менее, Тарас Березовец, политтехнолог в Украине, сказал, что рассматривать выборы как неудачу для президента было ошибкой.

«Мы не говорим о поражении Порошенко», сказал он. «Высокий результат «Народного фронта» заключается в том, что некоторые из сторонников президента голосовали за Яценюка, и таким образом, за новую сделку между президентом и премьер-министром».

«Никто не хочет монополизации власти», сказал Березовец. «Что касается соперничества», сказал он, «до сих пор нет никаких признаков зависти».

Джеффри Пайетт, посол Соединенных Штатов в Украине, выразил аналогичное мнение в интервью на радио в среду. «Что я вижу», сказал Пайетт, «это выборы, которые помогли сплотить Украину».