Апелляционный суд Киева отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы

Труханова подозревают в незаконном завладении имуществом во время покупки одесским горсоветом помещения завода «Краян».

Сегодня Апелляционный суд города Киева отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции о неотстранении Одесского городского головы Геннадия Труханова от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

15 февраля Труханову, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода «Краян», Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

27 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о временном отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.