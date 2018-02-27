Суд отказался отстранить Труханова с должности мэра Одессы

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет подавать апелляцию на это решение суда.

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о временном отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь, прокурор Виталий Кравец заявил, что САП подаст апелляцию на это решение суда.

"Мы не в восторге от этого судебного решения. На 99%, скорее всего, мы подадим апелляцию, повторим свои доводы, чтобы склонить чашу весов в свою сторону", - сказал Кравец.

Также он добавил, что Труханов, оставаясь в должности, может уничтожить или подделать документы, поскольку расследуются правонарушения, совершенные в Одесском городском совете, он может влиять на свидетелей, каковыми являются его подчиненные - работники аппарата горсовета, и может препятствовать расследованию производства иным образом.

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

15 февраля Труханову, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода «Краян», Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.