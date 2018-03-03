Правоохранители выставили кордон между зданием Кабмина и парламента, не пускают даже журналистов (фото)

Полиция не пропускает журналистов на территорию возле ВР к палаточному городку в связи со «следственными действиями».

Полиция не пропускает журналистов на территорию возле Верховной Рады Украины, где был расположен палаточный городок митингующих, в связи со «следственными действиями».

Как передает корреспондент УНИАН, кордон правоохранителей выставлен между зданиями Кабмина и парламента - на пересечении улиц Грушевского и Садовой.

Там правоохранители заявили корреспонденту УНИАН, который объяснил, что он журналист и продемонстрировал свое служебное удостоверение, что они не могут пропустить его в связи со следственными действиями.

В то же время, они пропустили женщину, которая также продемонстрировала какое-то удостоверение и сказала, что идет на работу.

Кордон правоохранителей также выставлен на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, а также на пересечении Липской и Грушевского.

Вокруг территории палаточного городка находятся в разных точках десятки правоохранителей.

На пересечении Грушевского и Липской полиция также заявляет, что не пропустит прессу в связи со следственными действиями. В то же время, они не объясняют, о чем идет речь.

Читайте такжеПолиция оцепила палатки в Мариинском паркеЗдесь собрались также представители Общества Красного Креста, активисты и пресса. Здесь находится много автомобилей полиции, «скорой» и пожарных.

На территорию палаточного городка заехал крытый грузовик. Также видно, что там остатки сбрасывают в грузовой автомобиль. Деревянные конструкции, очевидно служившие элементами заборов городка, сейчас свалены в кучу возле гостиницы «Киев».

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. В результате столкновений пострадали 14 правоохранителей. Также были задержаны 9 нарушителей правопорядка.