Конгресс США имеет право заблокировать продажу Украине "Джавелинов" в течение 30 дней - СМИ

Вместе с тем, конгрессмены от Демократической и Республиканской партий демонстрируют широкую поддержку инициативы о продаже Украине оружия.

Конгресс Соединенных Штатов Америки имеет право заблокировать возможность продажи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет к ним в течение 30-дневного периода.

Как сообщает The Hill, Конгресс был официально уведомлен об одобрении Госдепартаментом решения о продаже противотанковых ракетных комплексов Javelin в четверг, 1 марта.

Издание отмечает, что с этой даты начался 30-дневный срок, в течение которого Конгресс может заблокировать продажу оружия, если конгрессмены примут такое решение.

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Вместе с тем, по данным The Hill, законодатели от обеих партий - Демократической и Республиканской - в целом поддерживали продажу Украине летального оборонительного вооружения.

Сенатор-республиканец Джонни Эрнст считает, что предоставление Украине Javelin показывает, что "Соединенные Штаты серьезно относятся к защите интересов нашей нации и наших союзников".

"Украина является важным союзником Соединенных Штатов, и поэтому я рада видеть, что наша страна предоставляет эту долгожданную помощь Украине в борьбе с российской агрессией", - заявила Эрнст.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

Сегодня, 2 марта, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.