Белый дом одобрил первые поставки летального оружия в Украину – Washington Post

01:55, 21 декабря 2017
Политика
6129

Об экспорте противотанковых систем «Джавелин», которые просит украинское правительство, пока не идет речи.

Белый дом, иллюстрация / REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую реализацию смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь таким образом от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Читайте такжеКанада разрешила поставку летального оружия Украине

Как сообщает The Washington Post, такой шаг был в значительной степени поддержан ведущими чиновниками Совета национальной безопасности США. При этом издание отмечает, что это может осложнить заявленное стремление Трампа сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным.

В Белом доме подтвердили, что в этом месяце Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на экспорт в Украину снайперских винтовок M107A1, боеприпасов и необходимых деталей и аксессуаров стоимостью 41,5 миллионов долларов.

В то же время, об экспорте противотанковых систем «Джавелин», которые просит украинское правительство, пока не идет речи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Поставки в Украину летального вооружения США
Теги: #помощь США Украине#летальное оружие для Украины