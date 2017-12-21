Белый дом одобрил первые поставки летального оружия в Украину – Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую реализацию смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь таким образом от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

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Как сообщает The Washington Post, такой шаг был в значительной степени поддержан ведущими чиновниками Совета национальной безопасности США. При этом издание отмечает, что это может осложнить заявленное стремление Трампа сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным.

В Белом доме подтвердили, что в этом месяце Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на экспорт в Украину снайперских винтовок M107A1, боеприпасов и необходимых деталей и аксессуаров стоимостью 41,5 миллионов долларов.

В то же время, об экспорте противотанковых систем «Джавелин», которые просит украинское правительство, пока не идет речи.