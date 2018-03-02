Януковича спросили, вернется ли он в Украину

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не ответил прямо на вопрос о своем возвращении в Украину.

Беглый экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве 2 марта, отвечая на вопрос, когда он вернется в Украину, заявил, что главное – это достижение мира на Донбассе.

"Готовы ли вы и при каких обстоятельствах вернуться в Украину и заняться активной политикой?" – спросил журналист, передает "Гордон".

Читайте такжеЯнукович о письме к Путину: просил ввести в Украину "полицейских-миротворцев""Сегодня главное – остановить войну, главное – установить перемирие. Сегодня главное - усадить за стол переговоров две стороны, которые стоят по разные стороны баррикад, и найти пути договориться… И мирным путем объединить Донбасс с Украиной", – заявил Янукович.

По словам беглого экс-президента, все это "главный вопрос", и он сделает для прекращения войны все от себя зависящее.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что постоянно встречается с людьми, «которые бывают на Донбассе».