Януковича спросили, вернется ли он в Украину

12:21, 02 марта 2018
Политика
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Янукович заговорил о Донбассе, отвечая на вопрос / фото УНИАН

"Готовы ли вы и при каких обстоятельствах вернуться в Украину и заняться активной политикой?" – спросил журналист, передает "Гордон".

Читайте такжеЯнукович о письме к Путину: просил ввести в Украину "полицейских-миротворцев""Сегодня главное – остановить войну, главное – установить перемирие. Сегодня главное - усадить за стол переговоров две стороны, которые стоят по разные стороны баррикад, и найти пути договориться… И мирным путем объединить Донбасс с Украиной", – заявил Янукович.

По словам беглого экс-президента, все это "главный вопрос", и он сделает для прекращения войны все от себя зависящее.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что постоянно встречается с людьми, «которые бывают на Донбассе».

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