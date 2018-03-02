Янукович увильнул от ответа на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года
12:17, 02 марта 2018Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что на 100 процентов владеет информацией о том, что происходит на Донбассе.
Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что постоянно встречается с людьми, «которые бывают на Донбассе».
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В ходе пресс-конференции в Москве на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года, Янукович так и не ответил, заявив лишь, что постоянно встречается с людьми, которые бывают на Донбассе.
«Я постоянно держу руку на пульсе, а какие способы и методы, я на этот вопрос отвечать не буду. Я владею на 100 процентов информацией.... Я не совсем согласен, что происходит, в том числе и там. Но люди в тяжелейшей ситуации, и они себя защищают. Им надо помочь выйти из этой ситуации», – сказал он.
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