Янукович увильнул от ответа на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что на 100 процентов владеет информацией о том, что происходит на Донбассе.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что постоянно встречается с людьми, «которые бывают на Донбассе».

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В ходе пресс-конференции в Москве на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года, Янукович так и не ответил, заявив лишь, что постоянно встречается с людьми, которые бывают на Донбассе.

«Я постоянно держу руку на пульсе, а какие способы и методы, я на этот вопрос отвечать не буду. Я владею на 100 процентов информацией.... Я не совсем согласен, что происходит, в том числе и там. Но люди в тяжелейшей ситуации, и они себя защищают. Им надо помочь выйти из этой ситуации», – сказал он.