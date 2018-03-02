Янукович увильнул от ответа на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года

12:17, 02 марта 2018
Политика
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Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS

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В ходе пресс-конференции в Москве на вопрос, посещал ли он Донбасс за последние четыре года, Янукович так и не ответил, заявив лишь, что постоянно встречается с людьми, которые бывают на Донбассе.

«Я постоянно держу руку на пульсе, а какие способы и методы, я на этот вопрос отвечать не буду. Я владею на 100 процентов информацией.... Я не совсем согласен, что происходит, в том числе и там. Но люди в тяжелейшей ситуации, и они себя защищают. Им надо помочь выйти из этой ситуации», – сказал он.

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Теги: #Янукович#пресс-конференция Януковича