Мэр Днепра уволил свою заместительницу после ее провокационных высказываний об украинском языке

Распоряжение об увольнении чиновницы по соглашению сторон Филатов подписал сегодня, 28 февраля.

Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву в связи с провокационными высказываниями по поводу статуса государственного языка в Украине и нарушением этики госслужащего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, распоряжение об увольнении чиновницы по соглашению сторон, Филатов подписал сегодня, 28 февраля.

По словам мэра, он благодарен бывшему заместителю за помощь в создании коалиции в Днепровском горсовете. Однако ее ссоры и бесконечное выяснение отношений с другими работниками исполкома «положили конец его терпению». Последней каплей стала необоснованная критика государственной языковой политики.

Читайте такжеВ Днепропетровском горсовете заработала новая коалиция«Таким, как Епифанцева, которые почувствовали себя неприкосновенными, невдомек, что публичное рассуждения чиновника о статусе государственного языка как минимум разъединяет между собой территориальную громаду, а как максимум - нарушает хрупкую стабильность в стране. Поэтому мои подчиненные не будут говорить публично о языковой политике, о том, какое в Киеве плохое правительство, а также не давать оценок руководителям государства», - написал Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Епифанцева написала на своей странице в Facebook о якобы закрытии кинотеатров в Днепре из-за их неприбыльности в связи с показом фильмов исключительно на украинском языке. Позже она удалила свое сообщение.

Напомним, в горсовете Днепра Светлана Епифанцева начала работать в начале 2016 года.