Янукович хочет знать, как будет выкручиваться Тимошенко

Фракция Партии регионов настаивает, чтобы в случае возобновления работы Верховной Рады завтра первым вопросом было рассмотрено постановление относительно НАТО.

Об этом сегодня в интервью журналистам после совещания руководителей фракций с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ сказал лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в случае принятия какого-то постановления по этому вопросу должно быть направлено соответствующее сообщение генсеку НАТО.

Кроме того, отметил лидер фракции ПР, его политическая сила настаивает на том, чтобы в парламенте рассматривался вопрос относительно ограничения на 25% снабжение газа в Украину.

В частности, отметил лидер фракции ПР, необходимо, чтобы представители власти отчитались, какие будут приняты решения относительно недопущения удара по украинской экономике.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что завтра необходимо рассмотреть вопросы, отражающие нынешнюю ситуацию в стране. «Если будет найдено согласие, то завтра ВР будет работать, и мы будем принимать соответствующие решения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.