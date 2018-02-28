Порошенко дал пресс-конференцию (полное видео)

Началась пресс-конференция президента Украины на тему "Вызовы – 2018".

В среду, 28 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщали пресс-службе главы государства, пресс-конференция на тему "Вызовы – 2018" начнется в 15:00.

Читайте такжеПорошенко выступает в парламенте с ежегодным посланиемМесто ее проведения - арсенал (вул. Лаврская, 12).

Вблизи Арсенала, где пройдет конференция главы государства, усилены меры безопасности. Представители полиции и Национальной гвардии выстроились на подходах к месту проведения пресс-конференции.

Видео: Радио Свобода

Отметим, активисты, среди которых участники политической партии "Движение новых сил", устроили акцию протеста перед началом пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко. Около 10 демонстрантов стали по обе стороны проезжей части возле Арсенала с плакатами: "Импичмент вместо революции", "Порошенко не мой президент" и "Порошенко - новый Янукович".

Как сообщал УНИАН, последний раз президент Украины Петр Порошенко проводил пресс-конференцию 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.