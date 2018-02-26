Стало известно, где находятся похищенные россиянами украинские пограничники

Дата судебного заседания в Брянске пока неизвестна.

Задержанных военнослужащих Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых после исчезновения в Сумской области удерживали в СИЗО «Лефортово» в Москве, перевели в Брянск на время судебного рассмотрения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Они действительно содержались ранее в "Лефортово". Судебный процесс сейчас в Брянске, и поэтому они сейчас переведены в Брянск. Мы с ними поддерживаем связь, но консул имел один раз допуск", - сказала она.

Беца отметила, что украинские дипломаты постоянно обращаются в российские компетентные органы "с требованием предоставить нам допуск к пограничникам".

Дата судебного заседания в Брянске еще неизвестна.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании пограничным управлением ФСБ РФ двоих нарушителей, назвавшихся пограничниками Сумского отряда.

Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту исчезновения пограничников.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила похищенных под Брянском украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.