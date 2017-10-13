Госпогранслужба ведет диалог со спецслужбами РФ для выяснения обстоятельств задержания украинских пограничников - Слободян

Государственная пограничная служба Украины пытается активизировать диалог с российской стороной, чтобы получить исчерпывающую информацию о задержании пограничников, обвиняемых в незаконном пересечении границы Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они вроде готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на двоих российских пограничников, которых мы задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад", - сказал он.

По мнению Слободяна, вернуть украинских пограничников на родину будет непросто, на это уйдет некоторое время.

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Как сообщал УНИАН, в Госпогранслужбе Украины заявили об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. Прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения пограничников.

В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в незаконном пересечении границы.

"Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ" дела предъявлено обвинение», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.