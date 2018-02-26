Петр Порошенко подчеркивает, что защита прав человека во всем мире является приоритетом для Украины.

Защита прав человека во всем мире, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, является приоритетом для Украины.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеУкраина подаст иск в Международный суд ООН о военных преступлениях России"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Защита прав человека во всем миреу, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе - наш приоритет!" - написал глава государства в Twitter.

Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.



Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN — Петро Порошенко (@poroshenko) February 26, 2018

Украина была избрана членом Совета на 2018-2020 годы в октябре 2017 года. До членства Украина являлась непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которых избирает сроком на три года Генеральная асаблея ООН. Правительство Украины считает, что участие в Совете позволит более эффективно бороться с нарушениями прав человека на оккупированных территориях.