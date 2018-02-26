Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

13:31, 26 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеУкраина подаст иск в Международный суд ООН о военных преступлениях России"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Защита прав человека во всем миреу, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе - наш приоритет!" - написал глава государства в Twitter.

Украина была избрана членом Совета на 2018-2020 годы в октябре 2017 года. До членства Украина являлась непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которых избирает сроком на три года Генеральная асаблея ООН. Правительство Украины считает, что участие в Совете позволит более эффективно бороться с нарушениями прав человека на оккупированных территориях.

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Теги: #Совбез ООН#Украина в ООН#права человека в Украине