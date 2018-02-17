Вторжение РФ в Украину является крупнейшим нарушением международного права со времен Второй мировой - МИД Канады

В МИД Канады отметили, что страны Запада должны защищать Украину, поскольку она добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на подписание Будапештского меморандума и гарантии безопасности.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что вторжение России в Украину и оккупация ее территории является самым большим нарушением международного права со времен Второй мировой войны и негативно влияет на нераспространение ядерного оружия в мире.

Об этом она заявила во время выступления на Украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Фриланд отметила, что «когда дело доходит до вопросов безопасности Украины - это не виртуальный конкурс, это не ситуация, когда верховенство права применяется, когда ты хорошая страна, и верховенство право не применяется, когда ты нехорошая страна».

Читайте такжеВ США назвали абсолютно абсурдным заявление Лаврова о Будапештском меморандуме«Мы имеем обязательства перед Украиной, и мы имеем эти обязательства не потому, что украинцы хорошие ребята и не потому, что мы хорошие ребята. Мы имеем эти обязательства, так как вторжение в Украину, аннексия украинского территории - это самое большое нарушение международного правопорядка в Европе со времен Второй мировой войны ...

Это также нарушение мирового порядка, которое имеет очень негативные последствия с точки зрения ядерного нераспространения, потому что Украина добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на подписание Будапештского меморандума и для гарантии безопасности, и теперь мы должны об этом помнить и стать на защиту Украины», - подчеркнула она.